ДНР обвинила националистов в уничтожении собственной техники за деньги

После заявлений украинских олигархов о выплате вознаграждения за уничтожение российской техники, некоторые националисты стали нападать на остатки своих боевых машин и выдавать их за вражеские. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.

По данным военных, речь идет о награде от 500 до тысячи долларов за одну машину. Радикалы, как заявляют в ведомстве, зачастую уничтожают технику ради наживы.

«Нам также продолжает поступать информация о бесчинствах националистических формирований, которые, получив оружие по указу [президента Украины Владимира] Зеленского, используют его против мирных жителей с целью грабежа», — обвинили националистов в Народной милиции.

Ранее стало известно, что военнослужащие ДНР почти завершили окружение Мариуполя и открыли два гуманитарных коридора для мирных жителей. Они могут уехать из города как в сторону Запорожской области, так и Российской Федерации.