Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

ДНР обвинила националистов в уничтожении собственной техники за деньги

Народная милиция ДНР заявила, что украинские националисты уничтожают технику ВСУ за деньги

Фото: Vitaliy Gnidyi / Reuters

После заявлений украинских олигархов о выплате вознаграждения за уничтожение российской техники, некоторые националисты стали нападать на остатки своих боевых машин и выдавать их за вражеские. Сообщение об этом появилось в официальном Telegram-канале Народной милиции ДНР.

По данным военных, речь идет о награде от 500 до тысячи долларов за одну машину. Радикалы, как заявляют в ведомстве, зачастую уничтожают технику ради наживы.

«Нам также продолжает поступать информация о бесчинствах националистических формирований, которые, получив оружие по указу [президента Украины Владимира] Зеленского, используют его против мирных жителей с целью грабежа», — обвинили националистов в Народной милиции.

Ранее стало известно, что военнослужащие ДНР почти завершили окружение Мариуполя и открыли два гуманитарных коридора для мирных жителей. Они могут уехать из города как в сторону Запорожской области, так и Российской Федерации.

Истории без цензуры и запретов. Подписывайтесь на «Ленту дна» в Telegram
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Американские киностудии начали отказываться от проката своих фильмов в России
Netflix отказался транслировать российские федеральные телеканалы
Российских горняков вытащили из-под завалов шахты спустя четыре дня
Hyundai остановил работу завода в Санкт-Петербурге
Зеленский выступит на сессии Европарламента
Эпидемиолог назвала проявления постковидного синдрома у переболевших омикроном
Крупнейший банк Индии отказался сотрудничать с российскими компаниями
Россияне повально перестали покупать путевки за границу
Лукашенко сравнил организацию российско-украинских переговоров с триллером
Объяснены массовые переплаты россиян за отопление
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.