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Курс доллара превысил 100 рублей

Курс доллара поднялся до 100,54 рубля

Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Курс доллара превысил 100 рублей, курс евро — 111 рублей, свидетельствуют данные торгов.

На момент написания новости доллар стоил 100,54 рубля (плюс 6,10 процента), евро поднялся до 110,59 рубля (плюс 4,21 процента). Ранее Московская биржа по требованию Центробанка отказалась с 1 по 5 марта проводить организованные торги в секции акций, а также на других секциях фондового и срочного рынков.

Курс доллара от TradingView

При этом будет сохранена возможность проведения сделок на валютном и денежном рынках. Они будут проходить с 10:00 до 19:00. Впервые торги на фондовом и срочном рынках Московской биржи были отменены 28 февраля.

Снижение курса до тысячи рублей за доллар исключено, заявил ранее экономист Николай Кульбака. Он назвал снижение до 120 рублей за доллар максимально возможным, поскольку и предложение, и спрос на американскую валюту будут крайне незначительными в ближайшее время.

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Платон Щукин
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