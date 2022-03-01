Белый дом рассказал об отношении к покупающим российские энергоресурсы компаниям

Официальный представитель Белого дома Джен Псаки рассказала, как администрация США относится к компаниям, которые покупают российские энергоресурсы. По ее словам, Вашингтон никого не принуждает отказаться от торговли с Россией, однако признательны тем, кто решил это сделать. Об этом сообщает РИА Новости.

«Что касается российского газа: правительство США не диктует, где представителям рынка продавать свои нефть и газ, как и где приобретаются нефтепродукты для внутреннего потребления», — заявила пресс-секретарь, допустив, что Вашингтон может ввести данный запрет в будущем.

Ранее официальный представитель госдепартамента Нед Прайс заявил, что США не считают санкции против России самоцелью. Штаты готовы как ужесточить, так и ослабить ограничения. Прайс отметил, что экономические санкции против России «призваны оказать давление» на нее, чтобы она «поступила правильно» и разрешила конфликт на Украине.