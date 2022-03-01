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В России госпитализировали 12 753 человека с коронавирусом

Оперштаб сообщил о госпитализации 12 753 пациентов с коронавирусом за минувшие сутки

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В России за минувшие сутки госпитализировали 12 753 пациента с коронавирусом. Об этом оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции сообщил в своем Telegram-канале.

Это на 99,8 процента больше по сравнению с 28 февраля — тогда число госпитализаций составило 6382.

За прошедшие сутки в связи с выздоровлением в России выписали 172 813 человек, это на 48 процентов больше по сравнению с 28 февраля, показатель которого составил 116 742.

Всего по данным на 1 марта в стране выявлено 97 333 новых случая COVID-19.

Ранее российский иммунолог Николай Крючков рассказал, что март может оказаться ключевым периодом в развитии ситуации с распространением COVID-19. По его словам, при условии, что не появится новый штамм вируса, в апреле и мае будут улучшения, летом — хорошая ситуация, однако осенью и зимой возможны сложности.

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Майя Гавашели
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