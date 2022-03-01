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В честь 8 марта в Курске состоится выставка созданных женщинами произведений

В честь 8 марта в Курске состоится выставка произведений художниц

Фото: Unsplash

В Курске в выставочном зале «Звездный» состоится выставка произведений художниц, приуроченная к Международному женскому дню 8 марта. Об этом сообщает издание «Курские известия».

Свои работы представят художницы из Белгорода, Воронежа, Курска и Орла.

В экспозицию вошли созданные женщинами произведения живописи, графики, декоративно-прикладного искусства, малой пластики, выполненные в различных жанрах и техниках профессиональными художниками, преподавателями художественных учебных заведений, выпускниками и студентами художественно-графических вузов.

Ранее сообщалось, что в Пскове на выставке «Сброшенная с пьедестала. Спасти нельзя оставить» впервые покажут подлинные эскизы работ художника Николая Рериха, созданные для Анастасиевской часовни. Посетители смогут окунуться в атмосферу 1970-х годов, посмотреть фотохронику перемещения часовни, ознакомиться с уникальными документами, письмами и реставрационными материалами, рассказывающие о спасении памятника.

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Сергей Истомин
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