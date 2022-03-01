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«Роскосмос» усомнился в продлении работы МКС после 2024 года

«Роскосмос» рассказал о скептицизме в возможности работы МКС после 2024 года

Фото: Shutterstock

На фоне введенных санкций «Роскосмос» сомневается в возможности работы Международной космической станции (МКС) после 2024 года, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление госкорпорации.

«Сейчас "Роскосмос" имеет разрешение от правительства на эксплуатацию МКС только до 2024 года. И вопрос о продлении соглашения в текущих условиях вызывает у нас скептицизм», — сказали в компании.

Там же понадеялись, что Госдеп США прекратит оказывать давление на НАСА, позволив партнерам начать диалог с Россией. «Если мы не придем к соглашению, это отразится на международной пилотируемой космической программе», — заключили в госкорпорации.

В феврале в НАСА заявили, что продолжат сотрудничать с «Роскосмосом» по МКС, поскольку «новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области».

Ранее президент США Джо Байден во время обращения пообещал ввести санкции против российской космической программы. В ответ гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что ограничения, о которых объявил глава Соединенных Штатов, являются «санкциями Альцгеймера».

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Иван Потапов
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