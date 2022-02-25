В НАСА прокомментировали санкции США против российской космической программы

Представитель НАСА прокомментировал санкции США против российской космической программы в беседе с CNN.

По его словам, что американское ведомство продолжит сотрудничать с «Роскосмосом» по Международной космической станции (МКС). «Новые меры контроля экспорта позволяют США и России продолжить сотрудничество в гражданской космической области», — заявил представитель НАСА.

Он также добавил, что НАСА поддерживает работу по безопасной эксплуатации МКС со всеми международными партнерами, включая «Роскосмос».

Ранее 24 февраля президент США Джо Байден во время обращения пообещал ввести санкции против российской космической программы. По его словам, США перекроют более половины импорта высоких технологий в Россию. «Это нанесет удар по их способности продолжать модернизировать ВС. Это нанесет вред их аэрокосмической промышленности, в том числе космической программе», — сказал политик.

