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Япония ввела санкции против руководства России

Япония ввела санкции против Путина, Медведева, Лаврова, Шойгу, Герасимова и Патрушева
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Reuters

Япония внесла в санкционный список шесть человек из руководства России, включая президента страны Владимира Путина, замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева и главу МИДа Сергея Лаврова. Ограничения связаны с ситуацией на Украине, сообщает РИА Новости.

МИД Японии заявил, что правительство страны также ввело персональные санкции против министра обороны России Сергея Шойгу, начальника генштаба ВС Валерия Герасимова и секретаря Совета безопасности Николая Патрушева. Если у шести представителей российской власти обнаружат активы в Японии, то их заморозят.

Кроме того, Япония объявила о введении экспортных санкций против 49 компаний и организаций России. Среди них ФСБ, ГРУ, АО «Компания "Сухой"», АО «РСК "МиГ"», госкорпорация Ростех и другие предприятия.

28 февраля Евросоюз ввел санкции против российских бизнесменов, журналистов и деятелей культуры. Под ограничения также попал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Всего санкции коснулись 26 россиян и одной организации.

Ранее Евросоюз ввел санкции против четырех российских банков. Среди них Альфа-банк, «Открытие», банк «Россия» и Промсвязьбанк.

Марина Совина
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