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Страны G7 приготовились ввести против России жесткие санкции

Премьер Японии Фумио Кисида на фоне ситуации вокруг Украины напомнил о Хиросиме
Фумио Кисида

Фумио Кисида. Фото: Kremlin Pool / Global Look Press

Страны «Большой семерки» (G7) готовы ввести против России жесткие санкции, заявил премьер-министр Японии Фумио Кисида, пишет РИА Новости.

Он акцентировал внимание коллег «на единстве международного сообщества и необходимости соответствующих ответных мер». «Мной было подчеркнуто, что спецоперация России на Украине пошатнула основы мирового порядка», — отметил Кисида.

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На фоне ситуации вокруг Украины он напомнил о Хиросиме. «Как премьер-министр из пострадавшей от атомных бомбардировок Хиросимы, считаю недопустимым угрозы применения ядерного вооружения», — подчеркнул премьер.

Япония внесла в санкционный список шесть человек из руководства России, включая президента страны Владимира Путина, замглавы Совета безопасности Дмитрия Медведева и главу МИД Сергея Лаврова. Кроме того, ограничительные меры приняты в отношении белорусского лидера Александра Лукашенко.

Марина Совина
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