Япония ввела санкции против Лукашенко
Премьер Японии Кисида заявил о введении персональных санкций в отношении Лукашенко
Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о введении властями страны персональных санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.
Кисида добавил, что Япония также приняла решение ограничить экспорт в Белоруссию.
Ранее власти Японии заявили о введении санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Так, страна ввела запрет на выдачу виз некоторым гражданам России и заморозила активы частных лиц и организаций. Кроме того, Япония вводит санкции в отношении экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях.
Также в рамках санкций Япония заморозила активы трех российских банков — «Россия», ВЭБ и Промсвязьбанка.