Япония ввела санкции против Лукашенко

Премьер-министр Японии Фумио Кисида заявил о введении властями страны персональных санкций в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом сообщает РИА Новости.

Кисида добавил, что Япония также приняла решение ограничить экспорт в Белоруссию.

Ранее власти Японии заявили о введении санкций в отношении России из-за ситуации на Украине. Так, страна ввела запрет на выдачу виз некоторым гражданам России и заморозила активы частных лиц и организаций. Кроме того, Япония вводит санкции в отношении экспорта в Россию товаров, которые могут быть использованы в военных целях.

Также в рамках санкций Япония заморозила активы трех российских банков — «Россия», ВЭБ и Промсвязьбанка.