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Аэропорт Краснодара продлил ограничения на полеты

Ограничения для аэропорта Краснодара продлили до 8 марта

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Аэропорт Краснодара продлил временные ограничения на полеты до 03:45 8 марта. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу авиагавани.

Согласно решению авиационных властей, временное ограничение для приема и выпуска воздушных судов в аэропорту Краснодара продлили до 03:45 8 марта 2022 года.

«Зона для полетов признана не безопасной для гражданских воздушных судов и пассажиров. Аэропорты настоятельно не рекомендуют пассажирам ближайших рейсов, встречающим, прибывать в воздушные гавани до снятия ограничений», — говорится в сообщении.

Ранее в феврале в аэропортах Краснодара, Сочи и Анапы были приостановлены все рейсы на фоне проведения военной спецоперации по защите Донбасса. Также были отменены все вылеты из столичного аэропорта Шереметьево в города юга России, в частности, в Сочи, Симферополь, Ростов-на-Дону, Краснодар и Анапу.

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Дарья Рыбак
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