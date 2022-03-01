В России запатентовали технологию для лазерной техники

Специалисты казанского НПО «Государственный институт прикладной оптики» (НПО ГИПО), которое входит в холдинг «Швабе» госкорпорации «Ростех», запатентовали новое решение для повышения коэффициента отражения оптического зеркала во всех рабочих спектральных диапазонах. Технологию можно применить в лазерной технике, говорится в сообщении на сайте госкорпорации.

В изобретении применили отражающий слой зеркала из пленки толщиной 200-400 нанометров, выполненной из сплава алюминия и меди. Защитный слой сделан из оксида лютеция толщиной 100-250 нанометров.

В сообщении отметили, что разработку можно применить в составе лазерной техники и оптико-электронных приборов.

«Коэффициент отражения предложенного оптического зеркала выше на 0,1–0,4 процента в части видимого, среднем и дальнем спектральных ИК-диапазонах, чем у прототипа. Кроме того, в отражающем слое прототипа используется золото, являющееся драгоценным металлом. Алюминий и медь, применяемые в отражающем слое предложенного оптического зеркала, дешевле в десятки раз», — приводят в «Ростехе» слова генерального директора НПО ГИПО Виллена Балоева.

В декабре 2021 года в Роспатенте сообщили, что робот-дезинфектор от Сбера вошел в тройку главных запатентованных изобретений года.