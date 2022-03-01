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На Камчатку прибыли модернизированные перехватчики

Два истребителя-перехватчика МиГ-31БМ прибыли на Камчатку после модернизации

Фото: Юрий Смитюк / ТАСС

Истребители-перехватчики МиГ-31БМ прибыли на Камчатку после модернизации. Работы по модернизации самолетов выполнили на Нижегородском авиастроительном заводе «Сокол». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Тихоокеанского флота.

«На Камчатку прибыли два сверхзвуковых истребителя-перехватчика МиГ-31БМ, прошедших глубокую модернизацию на Нижегородском авиастроительном заводе "Сокол". Оба истребителя вернулись в состав отдельного смешанного авиационного полка войск и сил на северо-востоке России, откуда ранее убыли для проведения модернизации до модификации "БМ"», — сообщили в пресс-службе.

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Модернизированные самолеты прибыли на аэродром Елизово. Летчики доложили командиру полка о безаварийном перелете с завода. После этого самолеты пройдут техническое обслуживание и войдут в состав эскадрильи. МиГ-31БМ будет нести боевое дежурство на Камчатке, в Арктике и районах Крайнего Севера.

МиГ-31БМ получил новый радиолокационный комплекс, который позволяет одновременно обнаруживать до 24 воздушных целей. Модернизированный самолет оснастили новым навигационным комплексом. Также в рамках модернизации выполняют дефектацию планера, замену проводки, фонаря и резиновых элементов. Это позволяет продлить срок службы самолета.

В феврале очевидцы заметили МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» в небе над Калининградской областью.

В ноябре 2021 года представители завода «Сокол» сообщили, что МиГ-31БМ может использовать современные авиационные средства поражения. После модернизации боевая эффективность самолета возрастает примерно в три раза.

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Даниил Иринин
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