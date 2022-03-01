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На Украине согласились с решением НАТО не вводить войска

Глава МИД Украины Кулеба заявил, что Киев не призывает НАТО воевать с Россией

Фото: Johanna Geron / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что Киев соглашается с позицией НАТО и не призывает альянс вводить войска в страну, чтобы воевать с Россией. Его цитирует ТАСС.

«Мы ведем войну сами, своими физическими силами. (...) Поэтому мы и не приглашаем НАТО, чтобы оно тут воевало за нас. Это наша земля», — сказал глава МИД. Он подчеркнул, что Украина тем не менее нуждается в поддержке, что для самого альянса не просто является моральным обязательством, но и политически целесообразно.

Кулеба уточнил, что прорабатываются, в частности, такие решения, как «помощь с ПВО».

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Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг исключил возможность введения бесполетной зоны над Украиной со стороны альянса. Он также заявил, что у стран НАТО нет намерений вводить войска на Украину — ни на земле, ни в воздушном пространстве.

Столтенберг также заявлял, что НАТО поддерживает стремление Украины вступить в альянс, однако для этого необходим консенсус стран-членов.

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Алиса Реброва
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