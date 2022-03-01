В Совфеде прокомментировали петицию о вхождении Финляндии в состав НАТО

Вероятность вступления Финляндии в НАТО является угрозой. Такой комментарий дал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, пишут «Известия».

По его словам, в настоящее время в России сложилась такая ситуация, что угрозы идут со всех европейских стран. «Петиции о вхождении Финляндии в НАТО совсем не значат, что будет больше безопасности», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что Финляндия после Второй мировой войны существует нормально и не в составе НАТО, а также взаимодействует с Россией. «У нас близкие отношения, а нападать на Финляндию никто не собирается. И там это прекрасно понимают», — заключил Цеков.

Ранее стало известно, что в парламент Финляндии поступила на рассмотрение гражданская инициатива о вступлении страны в НАТО. Согласно документу, членство в Североатлантическом альянсе юридически укрепит статус-кво и значительно повысит способность страны защищаться от внешних угроз.