Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде прокомментировали петицию о вхождении Финляндии в состав НАТО

Сенатор Совфеда Цеков назвал угрозой вступление Финляндии в НАТО
Сергей Цеков

Сергей Цеков. Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вероятность вступления Финляндии в НАТО является угрозой. Такой комментарий дал член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, пишут «Известия».

По его словам, в настоящее время в России сложилась такая ситуация, что угрозы идут со всех европейских стран. «Петиции о вхождении Финляндии в НАТО совсем не значат, что будет больше безопасности», — отметил сенатор.

Он подчеркнул, что Финляндия после Второй мировой войны существует нормально и не в составе НАТО, а также взаимодействует с Россией. «У нас близкие отношения, а нападать на Финляндию никто не собирается. И там это прекрасно понимают», — заключил Цеков.

Ранее стало известно, что в парламент Финляндии поступила на рассмотрение гражданская инициатива о вступлении страны в НАТО. Согласно документу, членство в Североатлантическом альянсе юридически укрепит статус-кво и значительно повысит способность страны защищаться от внешних угроз.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Обсудить
Последние новости
В Европе выбрали российские банки для отключения от SWIFT
Райффайзенбанк отреагировал на информацию о возможном уходе из России
Блогерша раскрыла способ сэкономить десятки тысяч рублей на одежде
В Совфеде прокомментировали петицию о вхождении Финляндии в состав НАТО
Instagram заблокировал аккаунты RT в Европе
Польша срочно вооружится американскими «Жнецами»
Минобороны отчиталось об ударах высокоточным оружием
В Грузии пообещали пресечь попытки подключиться к конфликту на Украине
В Совфеде высказались о решении Турции закрыть проливы для военных кораблей
Зеленский заявил о блокировании всех крупных городов Украины
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.