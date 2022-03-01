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Польша опровергла отправку самолетов Украине

Президент Польши Дуда заявил, что Варшава не отправит Киеву польские самолеты

Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Польша не станет отправлять свои самолеты на Украину, так как страны-члены НАТО не являются стороной конфликта. Президент республики Анджей Дуда на совместной пресс-конференции с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом опроверг сообщения об отправке Варшавой в Киев летательных аппаратов, передает ТАСС.

«Мы не отправляем наши самолеты, так как это означало бы военное вмешательство в конфликт, который ведется на Украине, и включение тем самым НАТО в этот конфликт. НАТО не сторона этого конфликта. Наши самолеты сейчас на Украину не летают», — заявил польский лидер.

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Ранее пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) Украины сообщила, что Польша, Словакия и Болгария передадут Военно-воздушным силам (ВВС) Украины 70 боевых самолетов, а Варшава может предоставить для них аэродромы на польской территории. По данным пресс-службы, Болгария передает Украине 16 истребителей МиГ-29 и 14 штурмовиков Су-25, Польша — 28 самолетов МиГ-29, Словакия — 12 МиГ-29.

В феврале Россия признала независимость Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР). Позже президент России Владимир Путин выступил с обращением к согражданам, в котором объявил о начале специальной операции в Донбассе.

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Анжелика Бережная
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