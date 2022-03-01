В Белоруссии решили усилить границу с Украиной новыми группами военных. Об этом белорусский президент Александр Лукашенко заявил на заседании Совета безопасности республики, передает БЕЛТА.

Он сообщил, что Белоруссия усилит южную границу дополнительными батальонными группами, которые позволят в случае необходимости пресечь провокации и военные действия против республики.

«Вместо пяти батальонных тактических групп разворачиваем десять. Завтра-послезавтра по одному, по два мы будем до десяти наращивать усилия на южной границе. Это высокоподготовленные маневренные группы, которые готовы пресечь любую провокацию и любые военные действия против Беларуси», — пояснил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии заявил о приведении в готовность средств противовоздушной обороны (ПВО) республики для защиты России от «удара в спину». Он также отметил, что белорусские силовики на данный момент прикрывают границу от Бреста до Мозыря для предотвращения проникновения в страну радикалов и оружия.