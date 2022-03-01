В России продлили ограничения на полеты в несколько регионов страны
В ряде регионов России продлили ограничения на полеты до 8 марта
В России продлили ограничения на полеты в аэропорты южных и центральных регионов страны до 8 марта.
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Росавиацию.
В ведомстве уточнили, что режим временного ограничения полетов в ряде регионов продлится до 03:45 часов по московскому времени. Речь идет о запрете на полеты в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты.