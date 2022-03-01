Система ПВО из США не заметила приближающийся китайский самолет

Система противовоздушной обороны (ПВО) из США, расположенная на острове Донгъинь, не заметила приблизившийся к Тайваню небольшой китайский гражданский транспортный самолет Y-12, пишет South China Morning Post.

Газета отмечает, что система ПВО включает зенитные ракеты и радиолокационную станцию (РЛС) AN/FPS-117, импортированные из Соединенных Штатов Америки. «Неспособность тайваньских военных обнаружить гражданский самолет из материкового Китая возле островка, удерживаемого Тайбэем, в начале этого месяца выявила "серьезную слабость" в его радиолокационной системе», — пишет издание, допуская, что речь может идти и о человеческой ошибке.

South China Morning Post напоминает, что Донгъинь находится в 16 километрах от материка, а радар AN/FPS-117 способен распознавать цели только в интервале от 120 до 470 километров.

В августе 2021 года «Известия», ссылаясь на источники в Минобороны, сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получили на опытное дежурство радар метрового диапазона 104Ж6, способный «видеть» стелс-самолеты, в частности, американский F-35 Lightning II.