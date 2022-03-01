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Польша срочно вооружится американскими «Жнецами»

Польша срочно закупит у США разведывательно-ударные БПЛА MQ-9 Reaper

Фото: Brian Ferguson / U.S. Air Force / Wikimedia

Польша срочно из-за ситуации на своей восточной границе купит у США разведывательно-ударные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) MQ-9 Reaper («Жнец»), сообщает Defence24.

Решение о приобретении данных БПЛА было принято до начала российской операции в Донбассе. Ожидается, что поставки MQ-9 Reaper завершатся в текущем году. Точное количество данных БПЛА, которыми собирается вооружиться Польша, не сообщается.

«Закупка должна быть произведена в рамках срочной оперативной необходимости в связи с ситуацией на востоке», — говорится в публикации.

Издание напоминает, что средневысотный БПЛА способен находиться в воздухе до 27 часов, пролетать до 1800 километров и переносить до 1361 килограмма ракетно-бомбового вооружения.

В августе 2020 года Defence24 писало, что российские системы радиоэлектронной борьбы могут не только нарушить работу американских разведывательно-ударных беспилотников MQ-9 Reaper, но и перехватить управление ими.

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Иван Потапов
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