Роспотребнадзор рекомендовал отменить почти все ограничения по COVID-19

Роспотребнадзор рекомендовал отменить почти все ограничения, введенные из-за COVID-19. В частности, ведомство предлагает сохранить лишь масочный режим и усиленную дезинфекцию, сообщает РИА Новости.

«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма омикрон, рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — говорится в сообщении.

Такое решение в Роспотребнадзоре объяснили снижением уровня заболеваемости.

Как рассказал иммунолог Николай Крючков, заболеваемость COVID-19 в России стабилизируется в мае.