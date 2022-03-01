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Роспотребнадзор рекомендовал отменить почти все ограничения по COVID-19

Роспотребнадзор предложил отменить все ограничения по COVID-19, кроме масочного режима

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Роспотребнадзор рекомендовал отменить почти все ограничения, введенные из-за COVID-19. В частности, ведомство предлагает сохранить лишь масочный режим и усиленную дезинфекцию, сообщает РИА Новости.

«Методическими рекомендациями, актуальными в период распространения штамма омикрон, рекомендуются только сохранение масочного режима в закрытых помещениях, усиленный режим дезинфекции», — говорится в сообщении.

Такое решение в Роспотребнадзоре объяснили снижением уровня заболеваемости.

Как рассказал иммунолог Николай Крючков, заболеваемость COVID-19 в России стабилизируется в мае.

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Варвара Кошечкина
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