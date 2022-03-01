Роскомнадзор потребовал разблокировать RT и Sputnik в Facebook

Роскомнадзор направил компании Meta Platforms Inc. письмо с требованием незамедлительно разблокировать российские каналы RT и Sputnik в социальных сетях на территории европейских стран. В частности, речь идет о Facebook и Instagram, говорится в сообщении, опубликованном во вторник, 1 марта, на сайте регулятора.

«Действия американских ИТ-компаний в отношении российских средств массовой информации нарушают ключевые принципы свободного распространения информации и беспрепятственного доступа к ней», — отметили в Роскомнадзоре.

Кроме того, регулятор ждет от Meta объяснения причины ограничения доступа к российским телеканалам в Европе. В сообщении говорится, что начиная с октября 2020 года Роскомнадзор зафиксировал 23 случая дискриминации в отношении российских СМИ и интернет-ресурсов со стороны Facebook.

Ранее 1 марта Instagram и Facebook без объяснения причин заблокировали все аккаунты телеканала RT в 27 и 28 европейских странах соответственно.

В феврале Союз журналистов России выступил с призывом отказаться от санкций против СМИ. Упоминалось препятствование вещанию телеканалов, в частности RT в Польше, Литве, Чехии и Германии, а также о прекращении трансляций в Финляндии. Организация также отмечала, что санкции впервые в истории коснулись персонально журналистов.