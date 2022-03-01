Украинская теннисистка отказалась играть с россиянкой и снялась с турнира

Украинская теннисистка Элина Свитолина снялась с турнира в Монтеррее из-за нежелания играть против спортсменки из России. Об этом она написала в Twitter.

27-летняя уроженка Одессы должна была сыграть с Анастасией Потаповой в 1/16 финала турнира 1 марта. Свитолина заявила, что не намерена выходить на корт на матчи против российских и белорусских теннисисток. Публикация в Twitter собрала более 8,6 тысячи лайков.

Свитолина призвала международные организации выступить с четкой позицией и разрешить спортсменам из России и Белоруссии выступления исключительно в нейтральном статусе. Она напомнила о соответствующей рекомендации Международного олимпийского комитета (МОК).

На Олимпиаде в Токио Свитолина завоевала бронзовую медаль в одиночном разряде.