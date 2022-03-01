Турция продолжит поддерживать хорошие отношения с Россией и Украиной

Власти Турции продолжат поддерживать хорошие отношения и с Россией, и с Украиной. Об этом заявил министр обороны страны Хулуси Акар, передает РИА Новости.

«Турция, чье прошлое полно славы и чести, продолжает принципиально проводить свою внешнюю политику», — подчеркнул глава Минобороны. По его словам, Анкара с грустью наблюдает за происходящими на Украине событиями и выражает огорчение из-за гибели людей.

Акар добавил, что турецкая сторона поддерживает позитивные отношения с Москвой и Киевом. Он отметил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган четко определил отношения Турции с украинской и российской сторонами.

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара готова принять встречу российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского. Он отметил, что главное в настоящее время — не место, а факт встречи глав государств.