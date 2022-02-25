Турция заявила о готовности принять встречу Путина и Зеленского

Анкара готова принять встречу российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир NTV.

По словам турецкого дипломата, главное сейчас — не место, а факт встречи глав государств. Поэтому он пригласил их в Анкару. «Чтобы лидеры России и Украины встретились и нашли выход из ситуации. Конечно, если такую встречу захотят провести в Турции, мы это воспримем с удовольствием, проведем ее», — отметил он.

Ранее о готовности сесть за стол переговоров заявил Зеленский. Позже глава МИД России Сергей Лавров озвучил условия, при которых Россия согласится на диалог. По его словам, Москва будет готова начать переговоры с Киевом после того, как украинские военные сложат оружие.

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры между лидерами Украины и России могут состояться, когда Киев будет к ним готов.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса. Об этом в своем обращении объявил Путин. Причиной такого решения Москвы стали просьбы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) защитить их.