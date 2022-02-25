Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Турция заявила о готовности принять встречу Путина и Зеленского

Турция пригласила Путина и Зеленского провести переговоры в Анкаре
Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон

Владимир Путин, Владимир Зеленский, Эммануэль Макрон. Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Анкара готова принять встречу российского президента Владимира Путина и его украинского коллеги Владимира Зеленского, заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, пишет РИА Новости со ссылкой на эфир NTV.

По словам турецкого дипломата, главное сейчас — не место, а факт встречи глав государств. Поэтому он пригласил их в Анкару. «Чтобы лидеры России и Украины встретились и нашли выход из ситуации. Конечно, если такую встречу захотят провести в Турции, мы это воспримем с удовольствием, проведем ее», — отметил он.

Ранее о готовности сесть за стол переговоров заявил Зеленский. Позже глава МИД России Сергей Лавров озвучил условия, при которых Россия согласится на диалог. По его словам, Москва будет готова начать переговоры с Киевом после того, как украинские военные сложат оружие.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
Вчера
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
Вчера

До этого официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что переговоры между лидерами Украины и России могут состояться, когда Киев будет к ним готов.

В четверг, 24 февраля, Россия начала военную операцию по защите Донбасса. Об этом в своем обращении объявил Путин. Причиной такого решения Москвы стали просьбы Луганской и Донецкой народных республик (ЛНР и ДНР) защитить их.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
«Лента.ру» и «Газета.Ru» подверглись массированной DDoS-атаке
В Минспорта назвали недопустимым призыв МОК отменить соревнования в России
В Москве обратили внимание на культурных бездомных
Турция заявила о готовности принять встречу Путина и Зеленского
В Госдуме Совет Европы назвали «придатком ЕС»
Зеленский обсудил с Байденом санкции и «антивоенную коалицию»
США отказались вводить санкции против нефтяного сектора России
В НАТО назвали «быстрый и лучший» путь к миру на Украине
ОЭСР остановила процесс вступления России в организацию
В Донецке произошел взрыв
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.