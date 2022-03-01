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Украинская диаспора добилась прекращения продажи российской водки в Австралии

Крупнейший ретейлер алкогольной продукции в Австралии прекратит продажу российской водки

Фото: Pixabay

Украинской диаспоре в Австралии настойчивыми призывами к крупнейшему ретейлеру алкогольной продукции Endeavour group удалось добиться прекращения продажи в стране водки российского производства, сообщает ТАСС. В компании заверили, что товары исчезнут с полок магазинов в ближайшие дни.

«Следуя призывам различных заинтересованных сторон, мы решили удалить все товары российского производства с полок наших магазинов и остановить их продажу через интернет», — рассказали в пресс-службе.

Помимо водки, произведенной в России, во избежание каких-либо инцидентов из магазинов также товар, произведенный в других странах. В компании отметили, что таким образом они выражают свою обеспокоенность ситуацией, которая сложилась на Украине.

Ранее стало известно, что платежная карта Mastercard заблокировала доступ к некоторым финансовым институтам России. При этом, в пресс-службе Национальной системы платежных карт (НСПК) рассказали, что на территории России карты Visa и Mastercard продолжат работать даже в случае самых жестких санкций.

Марина Совина
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