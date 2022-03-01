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ЕС предсказали способность выжить без российского газа следующей зимой

ЕС может пережить следующую зиму без импорта российского газа, говорится в отчете Bruegel

Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Согласно отчету бельгийского аналитического центра Bruegel, Европейский союз (ЕС) способен пережить следующую зиму без импорта российского природного газа, избежав при этом серьезного ущерба своей экономике. Блок из 27 стран должен будет сократить свой спрос как минимум на 10-15 процентов, если Россия полностью прекратит поставки топлива, пишет Bloomberg.

«Военные действия со страны России являются переломным моментом для ЕС, который также изменит свою энергетическую карту. Если ЕС готов нести расходы, он должен заменить российский газ уже на следующую зиму без ущерба для экономической активности», ​​— сказала Симона Тальяпьетра, один из авторов доклада.

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Самая большая неотложная задача для ЕС будет заключаться в том, чтобы пополнить свои истощенные запасы газа. Хотя блок все еще может увеличить импорт сжиженного природного газа из США, но закупки будут дороже, отмечает издание. Пополнение хранилища до среднего уровня станет затратным мероприятием. Оно может достичь 70 миллиардов евро по сравнению с 10 миллиардами в предыдущие годы, предсказывают эксперты.

«Чтобы быть готовыми, нам нужно заполнить хранилища, начиная с этого момента. Но коммерческие операторы могут уклоняться от покупки газа по текущим ценам, поскольку они должны опасаться, что «Газпром» может в любой момент вызвать обвал цен», — говорится в отчете. Чтобы выжить без российского газа, ЕС пришлось бы пересмотреть десятки правил, быстро потратить много денег и принять трудные решения, подчеркивают эксперты.

Европейская комиссия разрабатывает план действий по повышению энергетической устойчивости блока и снижению зависимости от импорта ископаемого топлива.

Европа уже потратила весь газ, который бал закачан в подземные хранилища в летний период. Всего остаток в ПХГ Европы составляет 29,5 процента.

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Платон Щукин
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