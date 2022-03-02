Минобороны обсудило с Красным Крестом работу на Украине

Заместитель министра обороны России генерал-полковник Александр Фомин провел телефонный разговор с президентом Международного комитета Красного Креста (МККК) Петером Маурером. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе военного ведомства.

Отмечается, что в ходе прошедшего 2 марта разговора стороны обсудили вопросы взаимодействия Минобороны России и Красного Креста, в том числе работу на Украине. Других деталей переговоров на данный момент не приводится.

Ранее 2 марта ТАСС сообщал, что Российский Красный Крест проинформировал коллег с Украины о готовности к диалогу по гуманитарным вопросам и о проводимой поддержке на территории России беженцев с украинским гражданством.

22 февраля Российский Красный Крест начал общенациональный сбор средств для вынужденных переселенцев из ДНР и ЛНР.