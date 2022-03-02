Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Глава Рязанской области сообщил о гибели одного российского военного в Донбассе

Глава Рязанской области заявил о гибели в ходе операции на Украине российского офицера
Николай Любимов

Николай Любимов. Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил о гибели в Донбассе одного российского военного. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Пришла трагическая весть о гибели выпускника рязанского десантного училища во время спецоперации по защите Донбасса. Кадровый офицер, гвардии подполковник ВДВ с честью исполнил свой воинский долг», — заявил глава Рязанской области.

Любимов заверил, что родственникам погибшего во время российской спецоперации на Украине офицера окажут материальную поддержку в размере одного миллиона рублей.

Ранее глава Саратовской области Валерий Радаев рассказал о гибели в ходе операции на Украине российского военного. Им оказался 21-летний уроженец Аткарского района.

До этого глава Мордовии Артем Здунов заявил о смерти в Донбассе одного российского военного. Им оказался 40-летний полковник Виктор Исайкин, уроженец села Чукалы. Он погиб при выполнении боевой задачи во время спецоперации по оказанию помощи Донецкой и Луганской народным республикам.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Анна Щербакова
Комментарии отключены
Последние новости
Microsoft уйдет из России
Роскомнадзор потребовал от TikTok объяснить удаление постов российского СМИ
Раскрыта связь выбора первой части тела для мытья в душе с характером человека
Членство Мосбиржи во Всемирной федерации бирж приостановили
СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину
Описаны самые полезные и вредные позы для сна
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
В Польше задержали «российского шпиона ГРУ» из Испании
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.