Глава Рязанской области сообщил о гибели одного российского военного в Донбассе

Губернатор Рязанской области Николай Любимов сообщил о гибели в Донбассе одного российского военного. Об этом он написал на своей странице во «ВКонтакте».

«Пришла трагическая весть о гибели выпускника рязанского десантного училища во время спецоперации по защите Донбасса. Кадровый офицер, гвардии подполковник ВДВ с честью исполнил свой воинский долг», — заявил глава Рязанской области.

Любимов заверил, что родственникам погибшего во время российской спецоперации на Украине офицера окажут материальную поддержку в размере одного миллиона рублей.

Ранее глава Саратовской области Валерий Радаев рассказал о гибели в ходе операции на Украине российского военного. Им оказался 21-летний уроженец Аткарского района.

До этого глава Мордовии Артем Здунов заявил о смерти в Донбассе одного российского военного. Им оказался 40-летний полковник Виктор Исайкин, уроженец села Чукалы. Он погиб при выполнении боевой задачи во время спецоперации по оказанию помощи Донецкой и Луганской народным республикам.