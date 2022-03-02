В Совфеде предупредили о распространении «антироссийских указаний»

Лица, которые стремятся распространить «антироссийские указания Запада», принимают участие в деятельности, угрожающей безопасности граждан России. Они понесут за это ответственность, предупредил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в Telegram.

По его словам, западные политики перешли к прямым призывам к организации противоправных акций на российской территории. Так, 1 марта экс-посол США в России Майкл Макфол призвал россиян «выходить на протест». Вместе с тем он сделал акцент на необходимости массового участия в противоправных акциях для избегания правовой ответственности, что является грубейшей попыткой вмешательства во внутренние дела страны, отметил сенатор.

Ранее стало известно, что московские суды арестовали свыше 60 участников прошедших в столице несанкционированных митингов. Кроме того, еще 200 человек получили штрафы. Все они были признаны виновными по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение правил организации или проведения митинга»).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Позже в столицах городов России, Европы и США начались акции протеста против российской операции. Лидеры государств Евросоюза и НАТО ввели санкции против РФ и части ее руководства.