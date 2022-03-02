Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

В Совфеде предупредили о распространении «антироссийских указаний»

Сенатор Джабаров предостерег от распространения «антироссийских указаний Запада»

Фото: Совет Федерации / Flickr

Лица, которые стремятся распространить «антироссийские указания Запада», принимают участие в деятельности, угрожающей безопасности граждан России. Они понесут за это ответственность, предупредил первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в Telegram.

По его словам, западные политики перешли к прямым призывам к организации противоправных акций на российской территории. Так, 1 марта экс-посол США в России Майкл Макфол призвал россиян «выходить на протест». Вместе с тем он сделал акцент на необходимости массового участия в противоправных акциях для избегания правовой ответственности, что является грубейшей попыткой вмешательства во внутренние дела страны, отметил сенатор.

Материалы по теме:
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса. Первые итоги действий российских военных
Россия начала военную операцию по освобождению Донбасса.Первые итоги действий российских военных
24 февраля
«Обстоятельства требуют решительных действий» Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
«Обстоятельства требуют решительных действий»Путин объявил о военной операции по защите Донбасса: главное из обращения
24 февраля

Ранее стало известно, что московские суды арестовали свыше 60 участников прошедших в столице несанкционированных митингов. Кроме того, еще 200 человек получили штрафы. Все они были признаны виновными по статье 20.2 КоАП РФ («Нарушение правил организации или проведения митинга»).

24 февраля президент России Владимир Путин объявил, что принял решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Позже в столицах городов России, Европы и США начались акции протеста против российской операции. Лидеры государств Евросоюза и НАТО ввели санкции против РФ и части ее руководства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Юлия Ямпольская
Комментарии отключены
Последние новости
Microsoft уйдет из России
Арктический совет приостановил деятельность из-за Украины
Роскомнадзор потребовал от TikTok объяснить удаление постов российского СМИ
Раскрыта связь выбора первой части тела для мытья в душе с характером человека
Членство Мосбиржи во Всемирной федерации бирж приостановили
СВР обвинила США и Великобританию в переброске наемников и оружия на Украину
Описаны самые полезные и вредные позы для сна
В США представили новый беспилотник
Названы особенности кашля при омикроне
Россиянин получил год колонии за выколотый глаз хирурга-онколога
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.