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Минобороны показало сопровождение вертолетами продвижения войск на Украине

Минобороны РФ опубликовало видео сопровождения вертолетами военной колонны со знаком Z

Министерство обороны РФ показало сопровождение вертолетами армейской авиации продвижения подразделений Вооруженных сил РФ в ходе проведения специальной операции на Украине. Видео предоставили «Ленте.ру» в пресс-службе ведомства.

На опубликованных кадрах с пролетающими вертолетами показаны также занявшие позиции на их борту пулеметчики и прохождение по земле колонны военной техники с опознавательными знаками Z. Также в кадр попала подбитая на дороге военная техника и войсковые автоцистерны для топлива.

Ранее сообщалось, что российские военные нанесли удар высокоточным оружием в Киеве, в результате чего была выведена из строя аппаратная вещания телевышки. По заявлению Минобороны, это было сделано в целях пресечения информационных атак против России.

Также 2 марта в военном ведомстве заявили, что российские Вооруженные силы взяли под полный контроль город Херсон.

24 февраля Россия начала спецоперацию на Украине. Президент России Владимир Путин сообщил, что это было сделано по просьбе Донецкой и Луганской народных республик. Он добавил, что цель операции — демилитаризация Украины.

Антон Похиляк
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