Минобороны заявило о взятии еще одного города на Украине

Российским военным удалось взять еще один город на Украине — Балаклею в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

По словам Конашенкова, город «освобожден от националистических батальонов».

Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль еще три населенных пункта на Украине: Чистополье, Новополтавку и Жовтневое. Конашенков также сообщил, что выведен из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве, который использовался Службой безопасности Украины.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Он объяснил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».

