Минобороны заявило о взятии еще одного города на Украине
Представитель Минобороны Конашенков заявил о взятии города Балаклея в Харьковской области
Российским военным удалось взять еще один город на Украине — Балаклею в Харьковской области. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
По словам Конашенкова, город «освобожден от националистических батальонов».
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Ранее стало известно, что ВС России взяли под контроль еще три населенных пункта на Украине: Чистополье, Новополтавку и Жовтневое. Конашенков также сообщил, что выведен из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве, который использовался Службой безопасности Украины.
24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Он объяснил, что российские власти «будут стремиться к демилитаризации и денацификации Украины».