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В Минобороны сообщили об ударе по радиотелевизионному центру в Киеве

Минобороны России сообщило о выводе из строя резервного радиотелевизионного центра в Киеве

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы России вывели из строя резервный радиотелевизионный центр в Киеве. Об этом «Ленте.ру» заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По данным представителя министерства, российской армией с помощью оружия большой дальности был произведен высокоточный удар по радиотелевизионному центру, который использовался Службой безопасности Украины (СБУ) для психологических операций против России.

«Вооруженные Силы Российской Федерации продолжают наносить удары по объектам военной инфраструктуры Украины», — заявил Конашенков. Он также отметил, что жертв и разрушений жилых домов в результате операции нет.

3 марта в Минобороны сообщили, что Вооруженные силы России взяли под контроль еще три населенных пункта на Украине: Чистополье, Новополтавку и Жовтневое. По данным ведомства, в операции задействовали свыше 200 российских вертолетов. Ранее Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) сообщала о взятии под контроль еще семи населенных пунктов, находившихся под контролем Вооруженных сил Украины (ВСУ). Речь шла о пунктах Новоайдар, Краснореченская, Епифановка, Степной Яр, Гавриловка, Старобельск и Андреевка.

Утром в четверг, 24 февраля, стало известно о начале специальной военной операции в Донбассе. Таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.

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Варвара Кошечкина
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