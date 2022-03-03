Кадыров заявил о любви к украинскому народу

Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров заявил, что любит украинцев, а те любят его, однако он не любит врагов украинского народа. Об этом он сказал в ходе прямого эфира с министром Чечни по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмедом Дудаевым в Instagram.

Кадыров несколько раз был на Украине, отметил он. «Я не люблю врагов украинского народа, они, эти шайтаны, которые беспредельничают, которые не дают там нормальной жизни украинскому народу, против них, чтобы защищать украинский народ, это и есть задача», — подчеркнул глава Чечни.

По его словам, русские и украинцы всегда были одним народом. Он задался вопросом, почему президент Украины Владимир Зеленский «дает разрушить такое красивое государство, такие красивые места».

Ранее Кадыров заявил, что появившаяся информация о тысячах убитых чеченских военных в ходе российской специальной операции на Украине нужно воспринимать как слухи и фейки. В своем ответе глава республики напомнил, что за время спецоперации погибли двое чеченских военнослужащих, еще шестеро получили ранения.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для России. По его словам, ответ РФ будет незамедлительным.