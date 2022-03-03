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Депутат Госдумы напомнил о расстрелах и поддержал наказания за фейки

Депутат Госдумы Кара-оол заявил о необходимости введения жесткого наказания за фейки

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Вице-спикер Госдумы Шолбан Кара-оол заявил о необходимости введения жесткого наказания за фейки о спецоперации на Украине. Об этом сообщает издание «Подъем» в Telegram.

Зампредседателя напомнил, что тем, кто будет разводить панику фейками, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 15 лет. «А наши отцы во время войны именно за панику расстреливали на месте. Я считаю, такой подход — очень важный, потому что нам нужно развиваться», — сказал Кара-оол.

Ранее комитет Госдумы по госстроительству и законодательству поддержал введение уголовной ответственности вплоть до лишения свободы на срок до 15 лет за распространение фейков о Вооруженных силах России. В случае если для распространения фейков использовалось служебное положение, штраф могут увеличить до 5 миллионов, а срок лишения свободы составит от 5 до 10 лет.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о проведении специальной военной операции по защите Донбасса. Глава государства также обратился к внешним силам, которые могут попытаться создать угрозу для страны. По его словам, ответ РФ будет незамедлительным.

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Сергей Истомин
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