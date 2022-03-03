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Путин соберет Совет безопасности

Песков заявил, что Путин 3 марта проведет совещание с членами Совбеза России

Фото: Alexei Druzhinin / Reuters

Президент России Владимир Путин проведет в четверг, 3 марта, совещание с постоянными членами Совета безопасности России, а также проведет ряд международных телефонных разговоров, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Путин сегодня работает в Ново-Огарево. Предстоит ряд международных телефонных разговоров. Далее в течение дня запланировано совещание с постоянными членами Совбеза. Мы не исключаем вступительных слов президента в начале этого мероприятия. Это будет показано по телевизору. Ну и дальше у президента напряженная работа в течение всего дня», — сказал он.

Ожидается, что президент в начале совещания выскажется по поводу героически погибших в ходе спецоперации на Украине российских военных, отметил Песков.

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Вместе с тем в Минобороны рассказали, что потери украинской стороны значительно выше: среди националистов и военнослужащих силовых структур Украины они составляют более 2870 убитыми и около 3700 ранеными.

24 февраля Путин объявил о решении начать спецоперацию в Донбассе. По его утверждению, она стала ответом на просьбы о военной помощи, поступившие от руководителей Донецкой и Луганской народных республик.

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Алина Гончарова
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