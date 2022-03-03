Кабмин внес в Госдуму пакет проектов о поддержке россиян и бизнеса

Правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов, содержащий комплекс социально-экономических мер поддержки граждан и бизнеса в условиях санкций. Документы опубликованы в думской электронной базе.

Согласно тексту пояснительной записки к одному из законопроектов, нововведения разработаны «в целях защиты национальных интересов Российской Федерации в связи с недружественными действиями иностранных государств и международных организаций» и вызваны необходимостью внедрения комплекса мер социально-экономической поддержки российских граждан и юридических лиц.

Поддержка бизнеса

В частности, правительство намерено запустить новый этап амнистии капиталов. Он предусматривает расширение перечня активов, подлежащих легализации, с помощью наличных средств и производных финансовых инструментов.

Речь идет о добровольном декларировании имущества и счетов в банках, обеспечении правовых гарантий сохранности капитала и имущества физических лиц, а также защиту их имущественных интересов. Кроме того, под амнистию подпадут все финансовые активы в целом, а не только ценные бумаги, как действовало ранее.

Правительство поможет бизнесу защитить свои активы в условиях резкого усиления политического давления за рубежом, где объявлена охота за российскими активами. Последние новости лишь подтверждают это. Будет запущен новый этап амнистии капитала. Он станет уже четвёртым по счету и еще более масштабным по условиям, чем предыдущий Михаил Мишустин премьер-министр России

Еще один пункт предусматривает продление сроков уплаты налогов и страховых взносов. Предполагается, что правительственные акты смогут устанавливать основания и условия для снятия ответственности за несвоевременное предоставление отчетности в налоговые органы.

Предлагается наделить в 2022 году Правительство Российской Федерации полномочиями издавать нормативные правовые акты в сфере налогов и сборов, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2022 года приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов, страховых взносов» Правительство Российской Федерации

Кроме того, Правительство введет мораторий на плановые проверки индивидуальных предпринимателей и малых и средних предприятий (МСП) с 10 марта вплоть до конца 2022 года. Исключением станут случаи, когда есть риски для жизни и здоровья граждан.

Социальное страхование

В рамках поддержки населения один из внесенных на рассмотрение законопроектов предусматривает предоставление россиянам кредитных каникул до 30 сентября. Документ устанавливает периоды, в течение которых ограничение по размеру полной стоимости потребительского кредита в процентах годовых на момент заключения договора не подлежит применению.

Кроме того, кабмин может получить право определять порядок исчисления прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда (МРОТ). В полномочия правительства также может войти установление особенностей правового регулирования в сфере оказания государственной социальной помощи и защиты россиян, а также предоставление им в рамках социального обслуживания и госпомощи социальных услуг и иных социальных гарантий.

Установить, что правительство Российской Федерации в 2022 году вправе принимать решения, предусматривающие особенности исчисления и установления величины прожиточного минимума в целом по Российской Федерации на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения, в том числе для определения размера федеральной социальной доплаты к пенсии Правительство Российской Федерации

Помимо этого, правительство сможет самостоятельно устанавливать предельную стоимость лекарств, входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Прежде цена зависела от социальных и экономических критериев. Теперь же предлагается дополнить статью критерием об «изменении курса иностранной валюты».