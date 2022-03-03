Врач рассказал об опасности чистки ушей ватными палочками

Чистка ушей с использованием ватных палочек грозит перфорацией барабанной перепонки, заявил старший научный сотрудник столичного института имени Свержевского Георгий Шадрин. Врач рассказал РИА Новости, что такой способ опасен, поскольку может открыть «входные ворота» для инфекции.

Он напомнил, что ушная сера является природным защитным фактором. Шадрин сравнил ее действие с краской на машине, которая бережет материал от коррозии.

«Той же функцией наделена сера во внешнем слуховом проходе. Убирая серу, человек снимает естественную природную защиту, плюс ватными палочками можно травмировать кожу», — считает специалист.

По словам Шадрина, проблема с ушными пробками появляется не на ровном месте, чтобы они образовались, нужно совершить манипуляции в наружном слуховом проходе, которые не позволяют удалить избытки серы и проталкивают ее назад в костную часть.

Образование пробки — повод обратиться к медику, подчеркнул научный сотрудник столичного института имени Свержевского.

3 марта празднуется Международный день охраны здоровья уха и слуха, сообщается на сайте Минздрава России.

Ранее врач-отоларинголог Ольга Мальченко рассказала, что переболевшие коронавирусом пациенты могут столкнуться с нарушениями слуха.

Специалист заявила, что коронавирус способен поражать периферические нервные клетки. В частности, омикрон-штамм COVID-19 вызывает воспаление уха и проблемы со слухом. Врач объяснила, что вирус проникает в слуховую трубу через нос.

