Отечественные туристы пожаловались на антироссийские настроения за рубежом

Глава Уральской ассоциации туризма Михаил Мальцев рассказал, что отечественные путешественники, находящиеся за рубежом, жалуются на агрессивное поведение граждан других стран к россиянам из-за спецоперации в Донбассе. Об этом пишет портал Е1.ru.

«Мы ощущаем враждебность по отношению к россиянам за границей. Это связано с эмоциональностью и, возможно, недостатком воспитания. Сигналы об агрессии поступают», — отметил он.

По словам эксперта, наиболее ярко антироссийские настроения заметны в странах Северной и Западной Европы. При этом Мальцев уточнил, что случаев насилия по этническому признаку в отношении соотечественников пока не зарегистрировано. «В основном люди ограничиваются выкриками, обвинениями в том, что россияне не противостоят текущим событиям, но прямых личных угроз нет», — пояснил он.

Кроме того, глава Уральской ассоциации туризма добавил, что антироссийские настроения будут сохраняться на Западе в ближайшее время и сроки восстановления отношений пока прогнозировать невозможно.

Ранее в марте посольство России в Греции предупредило соотечественников о рисках поездок в республику на фоне ситуации на Украине. В ведомстве призвали россиян проявлять бдительность, принимать необходимые меры предосторожности, а также избегать необязательных передвижений по стране.