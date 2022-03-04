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Россиянам анонсировали новый этап туристического кешбэка

В Ростуризме анонсировали запуск нового этапа туристического кешбэка до осени 2022 года
Зарина Догузова

Зарина Догузова. Фото: Совет Федерации РФ / РИА Новости

Новый этап туристического кешбэка в России может быть запущен до осени 2022 года. Новость анонсировала глава Ростуризма Зарина Догузова, сообщает ТАСС.

«У нас точно будет окно продаж по кешбэку на осенне-зимние поездки, и мы как раз подумаем, может быть, его запустить чуть раньше», — заявила руководитель ведомства.

По ее словам, при принятии решения Ростуризм будет ориентироваться на ситуацию в стране. При этом Догузова отметила, что в настоящее время этот вопрос обсуждается с вице-премьером правительства России Дмитрием Чернышенко.

Ранее в феврале стало известно, что ведомство решило досрочно завершить очередной этап продажи путевок по программе туристического кешбэка с 1 марта. Уточняется, что прекращение реализации акционных туров связано с тем, что выделенные на весеннее окно продаж средства практически полностью перечислены туристам.

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Валентина Процкова
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