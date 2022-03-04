На Украине раскрыли причину ведения переговоров с Россией в закрытом режиме

Переговоры с Россией ведутся в закрытом режиме для того, чтобы можно было продвигаться к совместным решениям. Об этом высказался неназванный член украинской делегации, сообщает ТАСС.

Он раскрыл причину соответствующих договоренностей между Киевом и Москвой и заявил, что переговоры ведутся в закрытом формате, поскольку это позволяет «хоть как-то двигаться».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры между российской и украинской сторонами «должны вестись в тишине» и «не быть предметом для публичной огласки». Он также подчеркнул, что в настоящий момент не идет речи о каких-либо документах, которые могли бы быть одобрены на высшем уровне после встречи двух делегаций.