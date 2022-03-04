Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

На Украине раскрыли причину ведения переговоров с Россией в закрытом режиме

На Украине сообщили, что закрытые переговоры с Россией позволяют «хоть как-то двигаться»

Фото: Максим Гучек / БелТА / ТАСС

Переговоры с Россией ведутся в закрытом режиме для того, чтобы можно было продвигаться к совместным решениям. Об этом высказался неназванный член украинской делегации, сообщает ТАСС.

Он раскрыл причину соответствующих договоренностей между Киевом и Москвой и заявил, что переговоры ведутся в закрытом формате, поскольку это позволяет «хоть как-то двигаться».

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что переговоры между российской и украинской сторонами «должны вестись в тишине» и «не быть предметом для публичной огласки». Он также подчеркнул, что в настоящий момент не идет речи о каких-либо документах, которые могли бы быть одобрены на высшем уровне после встречи двух делегаций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Microsoft уйдет из России
Израильский канал выдал истребитель из «Звездных войн» за разбившийся на Украине
В Госдуме назвали решение Microsoft уйти из России предсказуемым
Авиакомпания популярной кавказской страны увеличит число рейсов в Россию
Обнаружен новый вид стегозавров
Карпин рассказал о шоке футболистов после отстранения от международных турниров
Суд вынес приговор по делу о гибели 36 человек на шахте «Северная»
Ажиотаж россиян вокруг биткоина не оправдал ожиданий
Литва призвала ЕС ужесточить санкции против России
В Лас-Вегасе продадут особняк Майкла Джексона
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.