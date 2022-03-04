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Coral Travel и Sunmar отменили вылеты до 28 марта

Компании Coral Travel и Sunmar отменили все полетные программы до 28 марта

Фото: Federico Gambarini / dpa / Global Look Press

Компании Coral Travel и Sunmar уведомили турагентства об отмене всех своих полетных программ до 28 марта. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Отмечается, что вывоз туристов с вылетом 5 марта и позднее будет осуществляться специальными рейсами. Дата вылета может отличаться от указанной изначально в билете, добавили там.

Ранее специалисты АТОР дали советы российским туристам, которые задержались на курортах и в местах отдыха из-за отмены или задержки вылета рейсов. Там указали на то, что компании делают все возможное, чтобы предложить альтернативы без доплат.

Марина Совина
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