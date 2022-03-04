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Россиянам рассказали об альтернативе цветам на 8 Марта

Маркетолог Григорьев: цветы к 8 Марта дорожают не из-за санкций

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Российские сети предупреждают о задержках поставок цветов из других стран из-за ситуации на Украине. В интервью «Ленте.ру» член Совета российской Гильдии маркетологов Николай Григорьев рассказал о популярных подарках к 8 Марта и об альтернативе цветам тем, у кого не получилось приобрести букет.

Повышение цен перед 8 Марта зачастую связано с наценками недобросовестных продавцов и повышенным спросом. Однако в этом году из-за прекращения авиасообщения между Россией и многими странами Европы поставки цветов занимают больше времени, поскольку товары везут наземным транспортом. Также на стоимости сказывается изменение курса валют. Если мужчина заранее не успел заказать цветы до увеличения их стоимости, можно подарить букет поменьше, предлагает Николай Григорьев.

«Чтобы понимать, что к 8 Марта подорожают цветы, не надо быть экспертом. Достаточно быть мужчиной, который каждый год их покупает. Вообще все подарки, которые связаны с 8 Марта, дорожают, а цветы — в особенности. Точно так же на следующий день они дешевеют. Санкции тут ни при чем. Цветы ничем не заменить. Можно, например, вместо пяти цветочков подарить три и продолжать радоваться жизни, несмотря ни на какие санкции и обстоятельства», — считает маркетолог.

Цветы — это обязательная вещь. Они должны быть, как хотите

Николай Григорьевчлен Совета российской Гильдии маркетологов

Классический набор презентов к Международному женскому дню — это цветы, бижутерия, парфюмерия, шоколад. Если хочется подарить что-то необычное или не прогадать с выбором аромата или размером одежды, есть выход, объясняет Григорьев.

«Есть очень разные подарочные сертификаты. Кто-то мечтал прыгнуть с парашютом, кто-то — полетать на воздушном шаре, а кто-то просто сам себе выберет то, что ему нужно, в магазине одежды или парфюмерии», — рассказал специалист.

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Еще один способ впечатлить женщину — это подарить путешествие. Несмотря на то что из-за закрытых границ сложно и дорого отправиться за рубеж, это повод посетить красивые места в России, куда не было времени съездить раньше, считает Григорьев.

«Самое главное — это человеческие чувства и человеческие отношения. Когда-то среди дорогих подарков были заграничные поездки, но сейчас с этим сложности. Сейчас я рекомендую всем осваивать прекрасные и замечательные места России, которые можно посетить. Это не обязательно должно быть далеко, это может быть какое-то очень красивое место недалеко от вашего города. Я, например, живу в Москве, а в Подмосковье есть совершенно прекрасные места, куда не доходили руки и ноги, когда все летали в Таиланд», — заключил специалист.

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Мария Сметанина
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