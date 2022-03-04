В «Роскосмосе» рассказали о пользе ударов по украинским центрам киберопераций

В пресс-службе «Роскосмоса» рассказали, какую видимую пользу принесли российские удары по украинским центрам киберопераций. Отмечается, что благодаря этому заметно снизилась интенсивность кибератак на предприятия российской госкорпорации, сообщает ТАСС.

«"Роскосмос" зафиксировал снижение интенсивности кибератак на цифровую инфраструктуру госкорпорации и предприятий ракетно-космической отрасли с территории Украины после череды ударов по центрам киберопераций», — говорится в сообщении.

Однако в госкорпорации отметили, что кибератаки из других стран по-прежнему продолжаются.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что США решили дополнить санкции против российской госкорпорации еще тремя ее предприятиями. По его словам, они занимаются производством твердотопливных и жидкостных межконтинентальных баллистических ракет, а также топливом для них.