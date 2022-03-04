Предложена гипотеза темной гравитации

Ученые научного института SISSA в Италии предположили, что поведение Вселенной объясняется модифицированной теорией относительности Эйнштейна, которая способна заменить текущую космологическую модель, вводящую темную энергию. Об их проверке гипотезы «темной гравитации» сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Исследователи впервые провели моделирование слияния нейтронных звезд в рамках теорий, выходящих за рамки общей теории относительности и воспроизводящих наблюдаемое ускоренное расширение Вселенной без привлечения темной энергии. В этих теориях предполагается, что существует некая «темная гравитация», то есть современное понимание гравитации является неполным.

Нейтронные звезды — самые плотные астрофизические объекты с радиусом 10 километров, но массой в 1-2 массы Солнца. Это делает гравитацию и пространство-время вокруг них экстремальными и способствует испусканию мощных гравитационных волн, когда две нейтронные звезды сталкиваются. Теоретически наблюдения за гравитационными волнами, возникающими в таких случаях, можно использовать для проверки теории относительности.

Ученые обнаружили, что гипотеза «темной гравитации», как и общая теория относительности, хорошо объясняет данные, полученные интерферометрами LIGO и Virgo во время прошлых столкновений двойных нейтронных звезд. Тонкие различия между двумя теориями могут быть обнаружены гравитационными интерферометрами следующего поколения, такими как телескоп Эйнштейна в Европе и Cosmic Explorer в США.