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В российском ВУЗе запустят новый формат столовых

Столовые Уральского Федерального университета обновят до экологичного формата

Фото: Данила Егоров / Коммерсантъ

В Уральском Федеральном университете запустят новый формат экологичных столовых наподобие кафе или ресторанов здорового питания. Об этом сообщает «Комсомольская Правда».

Так, создатели проекта «Экосистема Е-да» провели для студентов уральского ВУЗа презентацию, в ходе которой показали, как будет улучшена система питания в университете. Например, в обновленных столовых заказы будут приниматься в мобильном приложении — система позволит существенно сократить время обслуживания посетителей.

«В приложении для заказа еды можно будет узнать состав и калорийность блюд. Готовые заказы можно будет забрать из специальных фудбоксов или итерий, используя систему QR-кодов», — рассказали организаторы «Экосистема Е-да».

Также студентам удалось продегустировать одно из блюд нового формата — суп-пюре в съедобных стаканчиках. Как отметили создатели проекта, они решили по возможности намерено отказываться от посуды и пластика, чтобы ничего не утилизировать. «При этом это еще и очень удобно. Студент может купить суп в стакане и поесть на ходу», — считают предприниматели.

Ранее в марте студент из Владивостока Тимур Ноздрачев совместно с учеными Института прикладной астрономии Российской академии наук рассчитал время падения объекта WE0913A, отработавшей ступени ракеты, на Луну. Исследователи предполагают, что удар о поверхность Луны произойдет в 12:34 UTC рядом с лимбом.

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Дарья Рыбак
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