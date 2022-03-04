Политолог высказался о судьбе заявки Украины на вступление в ЕС

С точки зрения экономики Украина недотягивает до стандартов Европейского союза (ЕС) и ей нечего в нем делать, считает доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ Дмитрий Леви. О судьбе украинской заявки на вступление в Евросоюз он высказался в разговоре с «Лентой.ру».

Леви считает, что другой такой ситуации, когда об этой стране так много бы говорили, не будет, и Украина пользуется этим политическим моментом, просясь в ЕС. «Все эти заявления сейчас — это просто торговля, это просто фон, который влияет, может быть, на экономическую составляющую переговоров. Все пытаются поднять повыше ставки», — поделился политолог.

Выше словесных интервенций, я думаю, дело в этих вопросах не пойдет — для ЕС очень дорого обойдется вступление Украины. Если у ЕС много лишних денег, то они могут принять Украину, но опять же, как ее принимать в текущей реальности? Не очень понятно, что такое Украина Дмитрий Леви доцент кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ

Если же Украину решат поделить на кусочки, как это было с Польшей, тогда, скорее всего, какую-нибудь Львовскую республику успешно смогут принять в ЕС, предположил Леви.

28 февраля стало известно, что президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление Украины в Европейский союз. Канцлер Германии Олаф Шольц заявил в интервью немецкому телеканалу, что вступление в Евросоюз Украины — не та тема, которую стоит поднимать сейчас, до деэскалации ситуации.

