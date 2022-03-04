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Глава «Победы» покинул свой пост

Глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков покинул пост

Фото: Марина Лысцева / ТАСС

Глава авиакомпании «Победа» Андрей Калмыков решил покинуть свой пост, пишет РБК.

«Я принял непростое решение уйти из нашего проекта. Я остаюсь в России и займусь развитием других проектов, где в текущих условиях смогу принести больше пользы», — написал он в прощальном письме к коллективу. Также Калмыков уверил, что компания финансово устойчива и у нее нет никаких кредитных обязательств.

Пока нет информации, кто будет исполнять обязанности гендиректора лоукостера. Пост гендиректора «Победы» Калмыков занимал последние семь лет. Он возглавил «Добролет» в 2014 году, который позже переименовали в «Победу».

Ранее стало известно, что американская корпорация Boeing временно прекратила обслуживание и техподдержку самолетов российских авиакомпаний. Airbus принял аналогичное решение. 2 марта Минтранс России и авиакомпании обсудили национализацию самолетов Boeing и Airbus.

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Платон Щукин
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