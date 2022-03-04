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Россиян предупредили о риске отмены полностью оплаченных путевок

В связи с резким изменением курса валют россиян предупредили о риске отмены путевок

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

Эксперты туриндустрии рассказали о возможных последствиях резкого изменения курса валют для российских туристов. Об этом сообщает портал Tourdom.

Отмечается, что туристические компании, которые еще не рассчитались с зарубежными партнерами за предоставленные услуги, столкнулись с рядом трудностей — им придется оплачивать счета по новому курсу. В связи с этим путешественников предупредили о риске отмены путевок, в том числе полностью оплаченных.

Например, если две-три недели назад туроператоры продавали путевки по курсу 75 рублей за доллар, то сегодня один доллар стоит больше 100 рублей. «Откуда взять дополнительные деньги? Бизнес при таких ставках — попросту себе в убыток», — пояснил собеседник портала.

Ранее в марте Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в Ростуризм предложения по спасению туристической отрасли из кризисного состояния на фоне геополитических обострений в мире. Одна из мер поддержки — компенсация туроператорам затрат на вывоз туристов из закрытых зарубежных стран и незапланированную оплату билетов и отелей.

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Мария Гейн
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