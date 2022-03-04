В России придумали способы спасения туристической отрасли

Ассоциация туроператоров России (АТОР) направила в Ростуризм предложения по спасению туристической отрасли из кризисного состояния на фоне геополитических обострений в мире. Способы и меры поддержки рынка опубликованы на сайте организации.

В первую очередь ассоциация предложила компенсировать туроператорам затраты на вывоз туристов из закрытых зарубежных стран и незапланированную оплату билетов и отелей. По мнению специалистов, также важно решить проблему последствий санкций против национальных перевозчиков, например, путем согласования внутренних и международных рейсов для авиакомпаний из дружественных стран (Казахстан, Азербайджан, Белоруссия и другие государства, отказавшиеся присоединиться к санкциям против России) и предоставления права каботажа.

Также в АТОР задумались над стимулированием спроса на туры по России — для этого предлагается продолжить в марте программу туристического кешбэка и при необходимости выделить на нее дополнительные средства. Кроме того, эксперты попросили поддержать и туроператоров, утвердив отсрочку выплат по аннулированным из-за ограничений путевкам до 2023 года, и обеспечить компаниям компенсации судебных издержек в международных судах по искам к иностранным партнерам.

«С учетом международной обстановки и масштабных антироссийских санкций для снижения их негативного воздействия предлагаем в период до конца 2023 года применить меры поддержки туроператоров, аналогичные применяемым для IT-компаний в период пандемии, а также предложенные Минцифры России в нынешней ситуации», — говорится в письме АТОР.

Помимо прочего, въездной туризм предложили поддержать включением в программу государственного субсидирования чартерных программ по России для иностранных туристов, а также выделить для зарубежных путешественников блок мест на речных круизных судах и железнодорожном транспорте.

Для сохранения относительной стабильности на рынке и снижения рисков безработицы в сфере туризма ассоциация выступила с предложением о введении ряда мораториев и иных видов поддержки в законодательстве. Например, мораторий на банкротство туроператоров до конца 2023 года.

Ранее в марте в России оценили будущее внутреннего туризма. Так, владелец туристического агентства Майя Котляр считает, что билеты на перелеты по стране упадут в цене, но отельеры могут взвинтить стоимость своих услуг, поскольку номерного фонда не хватит на весь турпоток.